Vite un week-end à Londres !

Avec ses bus à l’impériale, ses cabines téléphoniques rouges, ses taxis et ses pubs, la capitale anglaise offre une pause dépaysante juste de l’autre côté de la manche. Alors vite programmez un week-end à Londres ! Voici : bonnes adresses, sites touristiques et guides de voyage à glisser dans votre valise.

Incontournables et bonnes adresses

Que vous soyez branché monuments, musées, architecture, parcs, shopping ou gastronomie, vous trouverez votre bonheur à Londres. Plongez vous dans le Londres royal en assistant à la relève de la garde, en visitant Kesington Palace ou en vous baladant dans un des 8 parcs royaux de la ville. Offre-vous une vue panoramique sur la ville depuis le sommet de Primrose hill ou en montant dans le London eye.

Côté shopping, vous n’aurez que l’embarras du choix entre la superbe librairie Daunt books, située à Marylebone High Street, le temple de la fringue girly, hip et plutôt abordable, TopShop sur Oxford Street, les grands magasins londoniens comme Harrods, Liberty, Hamleys, les boutiques de Chelsea ou le marché de Portebello road pour la mode vintage et les antiquités.

Guides et ebooks de voyage spécial Londres

Ne passez à côté d’aucunes bonnes adresses shopping à Londres grâce à certains des meilleurs guides qui lui sont consacrés sur le site des Editions Saphira, aux formats livres et ebooks : découvrez les quartiers de Londres avec l’ebook « différents parcours », perdez vous dans la ville avec à la main « Londres, insolite et secrète », le livre best-seller de Rachel Howard … et n’oubliez pas vos baskets !

Côté adresses gourmandes, direction Hummingbird bakery où on murmure que le cheesecake est le meilleur de toute la ville, à moins que vous ne vous laissiez tenter par leurs cupcakes. A l’heure du tea time, le choix d’un endroit au calme pour lire « Les confessions de Mr Harrison » – le dernier livre d’Elizabeth Gaskell qui évidemment, se passe, à Londres – sera difficile entre celui du Chelsea riverside, du Kensington Hôtel ou du Sketch par exemple.

Votre soirée Pubs à Londres

Chaque Londonien a «son» pub. The Coach and Horses au 34-36 Kingsland Road, est l’un des pubs anglais les plus typiques.» Lors des tournées, on boit une pinte (environ un demi-litre) par pub. A vous d’estimer combien de pubs vous réussirez à voir…

Autre lieu du soir : deux amis possédaient une boutique de sacs, le Dream Bags, et une boutique de chaussures, le Jaguar Shoes. Les nouveaux propriétaires ont cassé les murs et réuni les deux espaces pour en faire un bar dément. Expositions, concerts de DJ’s, ce lieu rassemble la faune artistique de la ville. Ouvert jusqu’à 1h du matin, adresse : 26-27 Ray Street.

Pour les plus motivés : le Shoreditch House est connu de tous mais peu de privilégiés y ont accès. Ce club privé est destiné à une clientèle issue du milieu des

médias et des arts.» Sur quatre étages, on y trouve une piscine, un

bowling, une discothèque, un bar, plusieurs restaurants.